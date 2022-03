Gen. Gierasimow zlikwidowany pod Charkowem

Kolejne straty rosyjskiej armii na Ukrainie. Według informacji przekazanych przez Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy, pod Charkowem zlikwidowano zastępcę dowódcy 41. armii rosyjskiej.

Ukraińskie służby przekazały, że gen. Witalij Gierasimow został zlikwidowany podczas walk pod Charkowem. Dowódca ten był też zaangażowany w drugą wojnę czeczeńską, a także działania wojskowe Rosji w Syrii i aneksję Krymu.

#Russian general was liquidated near #Kharkiv



Major General Vitaly Gerasimov, who took part in the second #Chechen war, the war in #Syria and the annexation of #Crimea, was killed in battles near Kharkiv. pic.twitter.com/FzH7O1HVWf