Irak wysyła samoloty po migrantów

Irak planuje zorganizować pierwszy lot repatriacyjny dla tych obywateli, którzy pragną wrócić do Iraku z Białorusi.

Pierwszy taki lot zaplanowany jest na czwartek 18 listopada. MSZ Iraku zaznaczył, że na pokład samolotu wstęp będą mieli ci, którzy dobrowolnie zdecydują się powrócić do ojczyzny.

"Nie możemy nikogo zmusić do powrotu do Iraku" - oświadczyły władze irackie.

To z pewnością dobre rozwiązanie, nie wiadomo jednak, czy na powrót do Iraku będą chętni. Wiadomo bowiem, że podróż do Białorusi wraz z próbą nielegalnego przekroczenia granicy słono kosztuje. Pieniądze te są pobierane przez międzynarodowe mafie przemytnicze. Nierzadko wymagają one upłynnienia całego posiadanego w ojczyźnie majątku.

jkg/lenta.ru