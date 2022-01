Jak radzić sobie z bólem biodra?

Ból biodra jest powszechną dolegliwością. Jej występowanie to efekt wielu czynników, dlatego trudno znaleźć bezpośrednią przyczynę. Ból, który promieniuje, może utrudniać chodzenie, siadanie oraz przemieszczanie się z miejsca na miejsce, dlatego nie powinno się go bagatelizować. Aby wykluczyć zmiany chorobowe, pacjent musi zgłosić się do lekarza. Może też próbować poradzić sobie z dyskomfortem przy pomocy środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Przyczyny bólu bioder

Ból biodra nie powstaje bez przyczyny. Najczęściej jest rezultatem zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów biodrowych bądź kręgosłupa. Warto pamiętać, że stawy te są jednymi z największych w ciele człowieka, a każda patologia w ich funkcjonowaniu ogranicza znacznie możliwość poruszania się.

Za ból biodra po zewnętrznej stronie odpowiedzialne są także inne czynniki. Dolegliwości bólowe i dyskomfort w obrębie stawów biodrowych nasilają się na przykład pod wpływem przeciążeń, znacznej eksploatacji bioder (np. podczas biegania) lub w wyniku urazów mechanicznych. Mogą być też konsekwencją toczącego się stanu zapalnego w okolicy tkanek, mięśni bądź więzadeł, które okalają cały staw.

Ból biodra zdarza się również ciężarnym. To efekt przeciążenia, które powstaje, gdy płód rośnie i zaczyna uciskać na miednicę oraz narządy. W zaawansowanej ciąży dochodzi do rozluźnienia więzadeł macicy i spojenia łonowego. To także może spowodować przejmujący ból bioder i kłopoty z chodzeniem.

Jak zdiagnozować i leczyć ból bioder?

Diagnostyka bólu bioder nie jest trudna, lecz trzeba mieć na względzie wieloczynnikową etiologię tej dolegliwości. Z pewnością problemu nie należy bagatelizować, ponieważ zaniechanie leczenia może doprowadzić do poważnych problemów z poruszaniem się. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku diagnostyka obrazowa: RTG stawów biodrowych, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Jeśli ból jest dotkliwy i promieniuje aż do pachwin, chory może próbować poradzić sobie z nim przy pomocy środków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych. Najsilniej działające substancje czynne to ibuprofen, naproksen oraz sól sodowa diklofenaku. Tabletek, kapsułek czy saszetek z tymi substancjami nie wolno nadużywać. Łagodzą one ból, ale przedawkowane mogą wywołać niepotrzebne skutki uboczne.

Formą radzenia sobie z bólem bioder jest też odpoczynek połączony z rehabilitacją i fizjoterapią. Zabiegi powinny zmniejszyć dolegliwości i pomóc w przywróceniu mobilności. Ostatecznością jest natomiast zabieg operacyjny, który polega na wymianie stawu biodrowego. Pomaga on w całkowitym pozbyciu się bólu. W efekcie znacznie poprawia się jakość życia. Do zabiegu potrzebna jest kwalifikacja i szereg badań diagnostycznych, które zleca ortopeda. Jeśli nie możemy poradzić sobie z bólem, warto zaplanować wizytę u tego właśnie specjalisty.