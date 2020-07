Jak wyglądają prace nad podziałem Mazowsza?

Do sprawy podziału Mazowsza odniósł się Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera podkreślił, że Analizy i prace dotyczące podziału województwa mazowieckiego są już zaawansowane.

W prasie od wczoraj wiele mówi się, że na jesieni mogą nas czekać kolejne wybory. Nowe województwo według pomysłu Prawa i Sprawiedliwości objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty. Projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu już za kilka dni

Szef KPRM podkreślił, że pomysł nie jest rewolucyjny i funkcjonuje w wielu państwach. Pomysł ma przynieść wiele korzyści dla mieszkańców Warszawy.

Do sprawy podziału województwa mazowieckiego bardzo krytycznie odnosi się marszałek województwa mazowieckiego. Polityk PSL powiedział, że będzie bronić integralności woj. mazowieckiego. Podobne stanowisko zajęli inni politycy PSL, a także Koalicji Obywatelskiej.

Jak podkreślił Michał Dworczyk: ,,Ostateczne decyzje będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji” .

rr, polsatnews.pl