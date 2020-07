Jakubiak: Dla mnie najważniejsze jest, by prezydent mówił po polsku

„W przypadku ewentualnej wygranej Trzaskowskiego spodziewam się wyzbycia państwa narodowego. (...) Dla mnie najważniejsze jest, by prezydent mówił po polsku, a dla Rafała Trzaskowskiego, by myślał i mówił w pięciu językach. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo prezydent musi mieć jedynie sprawy polskie” – powiedział Marek Jakubiak, były kandydat na prezydenta Polski, lider Federacji dla Rzeczypospolitej.

,,Obawiam się, że Trzaskowski będzie robił wszystko, by takie państwo zunifikować z UE. Dlaczego Zachód tak bardzo popiera Trzaskowskiego? Bo oni idą w tym kierunku.” – dodawał Jakubiak.

Jakubiak był pytany, dlaczego zdecydował się udzielić oficjalnego poparcia prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

,,Członkowie Federacji dla Rzeczypospolitej w znaczącej większości taką formę wybrali, co jest miodem na moją duszę, dlatego, że w wyborze pomiędzy Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim wybór może być tylko jeden” – tłumaczył.

,,Jeżeli Polska miałaby tak funkcjonować, jak Warszawa, to przypomnę, że większość spółek została sprzedana w ręce zachodnie. Trzeba zadać sobie pytanie, czy chcemy, aby taka była Polska? W Warszawie nawet nie miasto zatrudnia ludzi, ale Niemcy, a do tego doprowadził Trzaskowski. To nie jest normalne” – dodawał.

,,Trzaskowski przysięgał z łańcuchem bohatera, że zostaje prezydentem Warszawy i bierze na siebie obowiązki, przysięgając warszawiakom, że tylko im będzie poświęcał czas. A honor? Czy on coś znaczy dla człowieka, który staje w ratuszu, mając za plecami takich prezydentów jak Starzyński? Z kim my mamy do czynienia? Chcecie takiego prezydenta?” – podkreślał Marek Jakubiak

Rr,dorzeczy.pl