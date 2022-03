Janez Janša do Ukraińców: Dziękuję za obronę Europy

Premier Mateusz Morawiecki i lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński razem z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janšą udali się dziś do stolicy Ukrainy, aby wyrazić solidarność z walczącym o wolność narodem. Ukraińcy walczą jednak nie tylko o własną wolność, ale również o wolność Europy. W drodze do Kijowa w opublikowanym na Twitterze wpisie podziękował im za to szef rządu Słowenii.

Janez Janša przypomniał, że w Unii Europejskiej w ostatnich latach toczyła się teoretyczna debata na temat europejskich wartości. Dziś tych wartości z narażeniem życia bronią obywatele Ukrainy.

- „To był moment, kiedy my w UE zaczęliśmy się w końcu budzić. Aby zmienić. Aby stać się bardziej zjednoczonymi niż kiedykolwiek wcześniej. W kwestii wsparcia dla Ukrainy. Ze względu na waszą odwagę, waszą jedność, wasze poświęcenie. W tej chwili, mówiąc o naszych wartościach, nie ma w żadnym kraju na całym naszym kontynencie, który byłby bardziej europejski niż Ukraina”

- napisał polityk.

- „Dziękujemy wam nie tylko za obronę waszej ojczyzny i Europy jako terytorium, ale za obronę prawdziwego rdzenia europejskich wartości i naszego sposobu życia. Wasza walka jest naszą walką i razem zwyciężymy”

- podkreślił.

Then, suddenly, we realized that those fundamental European values actually exist. And that they are threatened. And that Europeans are defending them. With their lives. In Ukraine. 2/4

…which is more European than Ukraine. Thank you for not only defending your homeland and Europe as a territory, but for defending the very core of European values and our way of life. Your fight is our fight and together we will prevail. 4/4#славаукраїні