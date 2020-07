Karczewski: Mamy przed sobą pięć lat dobrego prezydenta

Senator Stanisław Karczewski w rozmowie z red. Katarzyną Gójską w radiowej Jedynce powiedział:

Dodał też:

- To są realne wyniki, gdzie błąd statystyczny jest poniżej jednego procenta, więc wszystko wskazuje na to, że Andrzej Duda wygra kolejne wybory i będzie przez następne pięć lat prezydentem. To bardzo dobra wiadomość dla nas, dla Polaków, dla Polski. Mamy przed sobą pięć lat dobrego prezydenta, sprawdzonego prezydenta, prezydenta, który dba o Polskę, o interes Polski

Były marszałek Senatu zaznaczył, że jego zdaniem druga tura wyborów była "prawdziwym świętem demokracji" i "radością wszystkich Polaków".

mp/polskie radio