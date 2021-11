Kiedy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat?

- Wydaje się, że to będzie w połowie grudnia. Jeżeli oczywiście wcześniej pojawi się ta szczepionka u nas w kraju, to wdrożymy to wcześniej. Taki wydaje się realny termin, to jest około 15 grudnia - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie na antenie Polsat News.

Decyzja polskiego ministerstwa zdrowia o wprowadzeniu szczepień dla dzieci w tym wieku jest pokłosiem pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA).

EMA w ubiegłym tygodniu zatwierdziła szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat preparatami firm Pfizer lub Biontech. U najmłodszych dzieci dawka będzie niższa (10 µg) niż stosowana u osób w wieku 12 lat i starszych (30 µg).

Obecnie Komisja Europejska musi jeszcze zezwolić na dopuszczenie preparatów do obrotu.

Kraska poinformował także o dzisiejszych danych dotyczących pandemii w Polsce. Wynika z nich, że mamy do czynienia z typowym poweekendowym spadkiem liczby zakażeń i zgonów, który spowodowany jest mniejszą niż w tygodniu liczbą wykonanych testów oraz przyjętymi metodami statystycznymi.

Kraska przekazał, że w szpitalach przebywa ponad 20,5 tys. pacjentów z COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło do nich ponad 400 osób z koronawirusem. Poinformował także, że 1800 z nich znajduje się na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

- Są to osoby bardzo ciężko chore, wymagają pomocy respiratorowej - ocenił.

jkg/polsat news