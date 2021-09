Kolejne projekty ustaw na mocy współpracy PiS i Kukiz'15 trafiają do Sejmu

Po przegłosowanej niedawno ustawie antykorupcyjnej, przygotowanej przez koło poselskie Kukiz 15, a wspartej podczas głosowania przez rządzące PiS, pod obrady Sejmu trafią kolejne projekty określone umową współpracy obu tych podmiotów politycznych. W najbliższym tygodniu Sejm procedować będzie projekty ustaw dotyczące udogodnień dla rolników w prowadzeniu ich działalności oraz emerytur dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

W rozmowie z PAP, przedstawiciel wnioskodawców z koła Kukiz 15, Jarosław Sachajko powiedział, że jeden z projektów dotyczy regulacji w zakresie prowadzenia handlu przez rolników oraz ich domowników w soboty i niedziele na wyznaczonych przez gminy miejscach, tak aby mogli sprzedawać tam swoje produkty i jednocześnie budować więź między producentem a konsumentem.

Drugi z projektów rolnych ma z kolei umożliwić rolnikom prowadzenie usług w swych gospodarstwach bez konieczności odralniania. „Już dziś mogą prowadzić agroturystykę, ale chodzi o usługi pozarolnicze, np. prowadzenie sklepu, warsztatu, fryzjera czy cokolwiek innego, co pozwoli im żyć godnie i mieliby możliwość startu bez gigantycznego wkładu własnego” - powiedział poseł Sachajko.

Kolejny z projektów ustaw, które trafią w przyszłym tygodniu pod sejmowe obrady to ten dotyczący tzw. emerytur EWK. Jak powiedział Jarosław Sachajko: „W latach 90. była możliwość, żeby rodzice mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, aby mogli opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Bardzo dobrze, że rodzice opiekują się dziećmi i to opłaca się państwu, ponieważ wychowywanie takiego dziecka w specjalistycznych zakładach to jest koszt rzędu 3-5 tysięcy zł miesięcznie”. Przedstawiciel wnioskodawców z Kukiz 15 stwierdził: „Rodzice, którzy poszli na wcześniejsze emerytury dostają w tej chwili ok. tysiąca złotych emerytury. W poprzedniej kadencji zwiększone zostały zasiłki opiekuńcze dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i mamy dysproporcje - obecny zasiłek to jest 2 tysiące, a ta emerytura z lat 90. to jest tysiąc złotych. My chcemy naszą ustawą wyrównać te emerytury do 2 tysięcy złotych”.

Poseł Jarosław Sachajko złożył też wcześniej w Sejmie projekty ustaw konopnych, które teraz opatrzył autopoprawką. Pierwszy z tych projektów dotyczy konopi siewnych i zakłada m.in. zwiększenie dopuszczalnego poziom substancji psychoaktywnych THC z 0,20 do 0,30 proc. Natomiast drugi z nich ma pozwolić hodować marihuanę medyczną również w Polsce poprzez krajowe instytuty badawcze podległe ministrowi rolnictwa, gdyż obecnie konopie są wyłącznie importowane: z Kanady, Izraela i Holandii.

