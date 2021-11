,,Kolejne zwycięstwo Łukaszenki’’. KE przekaże Białorusi 700 tys. euro na migrantów

Komisja Europejska przekaże Białorusi 700 tys. euro na pomoc dla migrantów przebywających na granicy. Pieniądze te mają być przeznaczone na zakup żywności, środków higienicznych, kocy i apteczek pierwszej pomocy. Pojawia się pytanie, czy to rzeczywista pomoc dla migrantów, czy jednak haracz dla Łukaszenki?

- „Wczoraj podczas pewnej politycznej dyskusji eksperckiej powiedziano: dlaczego UE gwarantuje finansowanie Turcji, gdy imigranci przychodzą z tego kraju do UE, tak, by mogli zostać w Turcji? Dlaczego to samo nie jest możliwe w przypadku Białorusi?”

- pytał niedawno szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Nie minęło wiele czasu od głośnej konferencji Ławrowa, a Komisja Europejska decyduje się przeznaczyć ogromne środki na pomoc dla Białorusi, która sprowadziła migrantów z Bliskiego Wschodu.

- „UE wspiera swoich partnerów humanitarnych w łagodzeniu cierpienia ludzi pozostawionych na granicy oraz w innych częściach Białorusi. Apeluję o stały dostęp organizacji humanitarnych z obu stron, aby dotarły do tej dużej grupy uchodźców i migrantów i zapewniły im pilną pomoc”

- oświadczył dziś komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

200 tys. euro ma natychmiast trafić do Białoruskiego Czerwonego Krzyża. Co do rozdysponowania kolejnych 500 tys. euro Unia prowadzi rozmowy.

- „Europa stoi u boku ludzi uwięzionych na granicy z Białorusią. KE mobilizuje 700 000 euro, by dostarczyć żywność, koce, artykuły higieniczne i apteczki pierwszej pomocy. Jesteśmy gotowi na więcej, ale białoruski reżim musi przestać wabić ludzi i narażać ich życie”

- napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

.@vonderleyen: - Europa stoi u boku ludzi uwięzionych na granicy z Białorusią. KE mobilizuje 700 000 euro, by dostarczyć żywność, koce, artykuły higieniczne i apteczki pierwszej pomocy. Jesteśmy gotowi na więcej, ale białoruski reżim musi przestać wabić ludzi i narażać ich życie. https://t.co/FMQu2CuyAy — Komisja Europejska (@EUinPL) November 17, 2021

Zapowiedź Brukseli skomentował w mediach społecznościowych europoseł Witold Waszczykowski, który pisze o „kolejnym zwycięstwie Łukaszenki”.

- „Kolejne zwycięstwo Łukaszenki. Po uznaniu przez Merkel otrzymuje też pieniądze od Unii za emigrantów, którzy już mu zapłacili za przyjazd do Mińska”

- napisał polityk.

Kolejne zwycięstwo Łukaszenki. Po uznaniu przez Merkel otrzymuje też pieniądze od Unii za emigrantów, którzy już mu zapłacili za przyjazd do Mińska https://t.co/SkFKCCyohF — Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) November 17, 2021

kak/PAP, Twitter