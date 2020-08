Kolejny atak aktywistów LGBT. Tym razem celem m.in. szczeciński pomnik JPII

Oburzające prowokacje, jakich w ubiegłym tygodniu dopuścili się aktywiści LGBT w Warszawie, najwyraźniej są jedynie początkiem ataków, jakie skrajnie lewicowe środowiska planują wymierzać wobec polskich katolików. W nocy z piątku na sobotę tęczowe flagi zamontowano przy pomnikach w Szczecinie. Symbol LGBT zawisł m.in. na statule św. Jana Pawła II.

O sprawie poinformował na Twitterze szczeciński radny PiS Dariusz Matecki. Zamieścił on zdjęcie, na którym widać pomnik św. Jana Pawła II, do którego wetknięto kolorową flagę. Stało się to w nocy przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Nad ranem w tym miejscu miał odbyć się męski różaniec.

- „Noc z 31 lipca na 1 sierpnia, rano pod pomnik Jana Pawła II miał dotrzeć Męski Różaniec. W środku nocy, przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego środowiska LGBT znów zaatakowały pomniki, tym razem w moim Szczecinie. Po co prowokują?” – pisze radny.

Noc z 31 lipca na 1 sierpnia, rano pod pomnik Jana Pawła II miał dotrzeć Męski Różaniec. W środku nocy, przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego środowiska LGBT znów zaatakowały pomniki, tym razem w moim Szczecinie. Po co prowokują? pic.twitter.com/jTSWvnybKA — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) August 2, 2020

Tak jak dzieje się to na Zachodzie, również w Polsce aktywiści walczących z chrześcijaństwem ideologii atakują ważne dla chrześcijan symbole. Dziś są to wtykane w pomniki flagi, ale jakie będą następne kroki? We Francji już podpala się kościoły, czy czeka to nas również w Polsce?

kak/Twitter