Kolejny odlot Owsiaka: Duda nie wspiera WOŚP - ,,to marketing''

Już były szczere rozmowy Jerzego Owsiaka, może nawet „ministra zdrowia” w zamiarach niedoszłego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Przezydent nie doszedł do urzędu, to i minister nie otrzymał teki. Może to właśnie jest przyczyną wylewania bezsensownych i bez pokrycia żali szefa WOŚP.

W wywiadzie dla portalu Onet Owsiak skarży się na to, że prezydent Duda nie wspiera jego działań.

Powiedział:

- Przez ostatnie pięć lat prezydent RP nie wypuścił do nas, czyli Orkiestry, nawet najmniejszego pozytywnego sygnału. Choćby takiego, że szanuje nas za to, co robimy. A z organizacji pozarządowych Fundacja WOŚP dla ratowania zdrowia i życia Polaków robi najwięcej w tym kraju

Dodał też:

- Nie dał się poznać jako człowiek, którego interesują tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie ma w ogóle powodu, żebym miał pana prezydenta zachęcać do udziału i zapraszać na "Najpiękniejszą Domówkę Świata"

Na temat przedmiotów przekazywanych przez prezydenta Dudę na licytacje WOŚĆ stwierdził:

- to nie para prezydencka przekazuje, tylko jej sekretariat (...) To nie Andrzej Duda wymyśla, co przekazać na rzecz WOŚP, robi to ich marketing

mp/onet.pl/fronda.pl