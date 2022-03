Kolejny skandaliczny wpis Ochojskiej. Wiceminister Wąsik: Dosyć tego!

Razem z wojną na Ukrainie, przed którą do Polski uciekło już blisko 2 mln osób, na granicy polsko-białoruskiej nasila się presja migracyjna wywoływana przez reżim Aleksandra Łukaszenki. To okazja do wzmożonej aktywności medialnej europoseł Janiny Ochojskiej, która tym razem postanowiła porównać polskich ministrów do nazistów.

Białoruski reżim nie rezygnuje z prób destabilizacji granic Unii Europejskiej. Minionej doby granicę polsko-białoruską próbowało w sposób nielegalny przekroczyć 78 migrantów. Piotr Czaban z TVN24 opublikował na Twitterze nagranie, na którym zarejestrowano jedną z takich prób. Czaban stwierdził, że „w Polsce trwa dyskryminacja uchodźców”.

Jego wpis postanowiła skomentował europoseł Janina Ochojska.

- „Panowie @Kaminski_M_ @WasikMaciej nie wmawiajcie nam, że na granicy PL-BY rodziny z dziećmi są traktowane tak samo jak na PL-UA. Też zostaniecie osądzeni za te zbrodnie, które kojarzą mi się z nazizmem i rasizmem. Możecie donosić na mnie do prokuratury, ja będę mówiła prawdę”

- napisała, zwracając się do szefa i wiceszefa MSWiA.

To kolejny raz, kiedy Janina Ochojska w ten sposób atakuje rządzących i polskie służby. Na jej wpis odpowiedział wiceminister Maciej Wąsik.

- „Mi się Pani kojarzy z Putinem i ze zdradą Polski. Wspiera pani działania Łukaszenki i Putina zmierzające do destabilizacji Polski. I to podczas ataku Putina na Ukrainę! Dosyć tego! Proszę przestać wspierać Putina i Łukaszenkę!”

- apeluje polityk.

kak/tvp.info.pl