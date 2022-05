Kozubel: 68 dzień inwazji: Rusza artyleria Ukrainy

1. Na odcinku charkowskim Siły Operacji Specjalnych pomogły w artylerii SZU w ostrzelaniu pozycji przeciwnika. W wyniku ostrzału artyleryjskiego zniszczone zostały m.in. dwa czołgi i jedna wyrzutnia TOS.

2. W rejonie Izjumu, pod wsią Syhuliwka, ukraiński dron namierzył rosyjska kolumnę pancerną mającą wziąć udział w kolejnym ataku. Artyleria SZU zadała tej kolumnie ciężkie straty. Inny udany ostrzał dzisiejszego dnia przeprowadziła w tym samym rejonie artyleria (samobieżne Goździki) 25 Brygady Powietrzno-Desantowej.

3. Dzisiaj miały miejsce ostrzały ukraińskich pozycji od Rubiżnej do Popasnej. Ataki nie były jednak tak intensywne jak poprzednio. Możliwe, że ma to związek z ostatnim ostrzałem sztabów sił rosyjskich w rejonie walk i zranieniem gen. Gierasimowa. Wprowadziło to zapewne chwilowy chaos w szeregach orków. Z ciekawostek - chodzi plotka, że miejsce przebywania Gierasimowa wskazał wysokiej rangi oficer SZRF...

Poza tym przeciwnikowi odpowiada artyleria SZU. Pod Popasną artyleria 30 Brygada Zmechu SZU ostrzelała kolumnę ciężarówek, artylerii i btr-ów SZRF.

4. Niestety, kontynuowane są ostrzały artyleryjskie Azowstalu w Mariupolu.

5. Pod okupowanym Chersoniem doszło do dużego wybuchu. Znowu Czornobajiwka (18 raz mówią...)

6. Dzisiaj intensywnie ostrzeliwana rakietowo była Odessa i most na łymanie łączącym Budziak z pozostałą (północną częścią obwodu odeskiego). W samej Odessie aresztowano 12 osób podejrzanych o działalność sabotażową, a także 2 mężczyzn związanych z byłym deputowanym do parlamentu ukraińskiego, Ilją Kiwą - politykiem skrajnie prorosyjskim, który przed inwazją nawoływał do wymordowania każdej osoby posługującej się językiem ukraińskim.

7. W pobliżu Wyspy Węży ukraiński dron TB2 zatopił dwa rosyjskie okręty typu Raptor.

8. Na terytorium RF nadal ma miejsce "seria niefortunnych zdarzeń". A to kolejny skład amunicji wybuchł "ot tak", a to znowu kolejny most się zmęczył i rozpadł. W Permie płonie zakład prochowowy, który brał udział w produkcji pocisków rakietowych do np. systemów typu Grad. Same nieszczęścia... a taki był ładny, taki orczy...

9. Z miłych i ciekawych rzeczy, wiele wskazuje na to, że haubice samobieżne M109A6 pierwotnie produkowane od 0 dla Republiki Chińskiej na Tajwanie, zostaną przekazane UA . Także liczba haubic w kalibrze NATO w rękach SZU będzie się coraz bardziej zwiększać.

Jako bonus trochę śmiechu, wyobraźmy sobie, że w świecie stworzonym przez Tolkiena są media takie jak Nasze i dziennikarze decydują się na spytanie mieszkańców Mordoru co myślą o inwazji ich orczej armii na Gondor:

mp/facebook/marek kozubel