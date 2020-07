Krystian Kratiuk: Tęczowa flaga to symbol wojny wypowiedzianej chrześcijaństwu

Redaktor naczelny portalu PCh24.pl i magazynu „Polonia Christiana”, Krystian Kratiuk, komentując wczorajszą profanację figury Chrystusa w Warszawie, mówi wprost: „To jest wojna!”. Tęczowa flaga, podkreśla, to nie symbol tolerancji, ale symbol wypowiedzianej chrześcijańskiej cywilizacji wojny.

- „Czas powtórzyć po raz kolejny to, czego wielu nie chce do siebie dopuścić. TO JEST WOJNA! Tęczowa flaga nie jest żadnym symbolem tolerancji, ale jest symbolem wojny wymierzonej kulturze chrześcijańskiej i resztkom chrześcijańskiej cywilizacji. Ten straszliwy obrazek flagi wetkniętej w pomnik umęczonego Zbawiciela sprzed kościoła Świętego Krzyża, jak również obraz sprzed roku, kiedy to aktywiści LGBT wpisali tęczę w aureolę Matki Bożej udowadnia tę oczywistość po raz kolejny” – pisze publicysta.

Krystian Kratiuk zwraca uwagę, że chrześcijanie w Polsce są właśnie obiektem napadu, w którym finansowane i wspierane przez świat Zachodu ideologie chcą zniszczyć w Polsce wszystko, co jest w niej jeszcze chrześcijańskie.

Dlatego Krystian Kratiuk apeluje do władz świeckich i hierarchii kościelnej o zdecydowaną reakcję, a do wszystkich katolików zwraca się z prośbą o modlitwę wynagradzającą za wczorajsze bluźnierstwo i profanację w Warszawie.

- „Módlmy się też o jak najszerszą świadomość, że oto na naszych oczach toczy się wojna symboliczna przeciw naszej kulturze. Nie będzie kompromisu – wygrać może tylko jedna strona. My, albo oni” – kończy swój tekst.

kak/PCh24.pl