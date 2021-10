Kukiz o wiecu Tuska: To perfidne, nieludzkie, świadczy o złej woli i złych intencjach

„Tak już zupełnie po ludzku - organizowanie takiego zdarzenia, takiego buntu, na Placu Zamkowym tego samego dnia i o tej samej godzinie, gdzie cyklicznie odbywa się Msza poświęcona ofiarom katastrofy smoleńskiej to jest perfidne, nieludzkie, to już jest przekroczenie wszelkich granic” – stwierdził Paweł Kukiz.

„Proszę bardzo, możecie sobie protestować, nakręcać różnego rodzaju zdarzenia, emocje, ale tego dnia i w tym miejscu to jest po prostu perfidne i świadczy o złej woli i złych intencjach. Kto wie, czy to nie miało na celu wywołanie jakiś rozruchów, niepokojów, starć i tak dalej” – powiedział w programie Gość Wiadomości na antenie TVP były kandydat na prezydenta RP.

Kukiz odniósł się też do niedawnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, przyznającej na terenie Polski prymat Konstytucji RP nad unijnym prawem. Paweł Kukiz skomentował: „Gdyby podjął inną decyzję to bym się zastanawiał czy jesteśmy jeszcze suwerennym państwem”.

Natomiast w kontekście żądań opozycji totalnej, by wpisać do polskiej Konstytucji „przynależność do UE”, Kukiz przypomniał zapis komunistycznej konstytucji z czasów PRL, w której widniał zapis o „dozgonnej przyjaźni z ZSRR”. „Nie można w Konstytucji wpisywać podległości” Rzeczpospolitej jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrznemu, bo oznacza to „zrzeczenie się suwerenności” – podsumował lider Kukiz ’15.

ren/TVP Info