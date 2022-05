Matury rozpoczęło dziś prawie 290 tys. uczniów

Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się w dniu dzisiejszym egzaminy maturalne, a za pióra chwyciło niecało 290 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia.

Matury jak co roku rozpoczęły się o godzinie 9 od obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

- Po południu będzie przeprowadzony egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej, nie jest to egzamin obowiązkowy. Łacina należy do grupy przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym – podaje PAP.

Jak co roku wolę przystąpienia do matury wyrazili abiturienci z wcześniejszych roczników.

Ponadto, do egzaminu dojrzałości przystąpi również 41 abiturientów z Ukrainy, którzy po agresji Rosji przybyli do Polski po 24 lutego tego roku.

