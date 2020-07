Merkel znów chce nas klepać po plecach

- Państwa narodowe powinny być obecnie gotowe do oddania suwerenności - zaapelowała kanclerz Niemiec Angela Merkel w trakcie debaty "Parlamentaryzm między globalizacją a narodową suwerennością" w Berlinie. Konferencji "Parlamentaryzm między globalizacją a narodową suwerennością" została zorganizowana przez Fundację Konrada Adenauera.

Merkel zastrzegła przy tym, że proces ten powinien się odbyć w iście niemieckim stylu, w sposób uporządkowany i z „zaangażowaniem” parlamentów poszczególnych krajów.

W obliczu wyborów niemieckie media w sposób już bezceremonialny i nachalny próbują mieszać się do wyborów w Polsce, po to tylko, żeby móc Trzaskowskiego, podobnie jak Tuska, Sikorskiego, Kopacz i innych klepać po ramieniu i realizować wyłącznie niemieckie cele w naszym kraju.

Jak powiedział Witold Gadowski w wywiadzie dla portalu Fronda.pl:

- Zmienił się niemiecki ambasador. Nowym ambasadorem w Polsce został wysoki oficer niemieckich służb specjalnych. To nie jest przypadek. Można powiedzieć - jeśli weźmiemy pod uwagę media powiązane z Niemcami, nawet te przez nich sprzedane a służące póki co niemieckiej strategii, a dodamy jeszcze media postkomunistyczne, z kapitałem pochodzącym z postkomunistycznych afer - że rzucono wszystko na jedną szalę. Trwa w tej chwili bitwa o to, by zniszczyć Andrzeja Dudę. Nie chodzi o to, by prowadzić z nim polemikę, ale po prostu go zniszczyć.

Niemcy próbują zrobić wszystko, żeby było tak jak było i wydatnie im w tym pomaga tzw. opozycja totalna. Działania Rafała Trzaskowskiego nie służyły, nie służą i nie będą więc służyły podmiotowości Polski ani Polaków.





mp/fronda.pl