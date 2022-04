Miedwiediew chce nałożenia sankcji na członków i wyborców PiS

Były prezydent Dmitrij Miedwiediew chciałby obłożyć sankcjami członków Prawa i Sprawiedliwości. To reakcja na słowa premiera Mateusza Morawieckiego.

Szef polskiego rządu w związku z wojną i zbrodniami Rosji na Ukrainie wezwał do nałożenia sankcji na członków „Jednej Rosji”. Poinformował, że propozycje te zostały przekazane na ostatniej Radzie Europejskiej. Morawiecki przypomniał, że nie tylko Putin jest za to wszystko odpowiedzialny, ale i ci, którzy go wspierają lub milczą.

Prokremlowski „Kommersant” przekazał, że Dmitrij Miedwiediew zapowiedział możliwość nałożenia symetrycznych sankcji w Rosji na członków PiS, a także:

„[…] wszystkich tych, którzy głosują na polską partię o nazwie PiS”.

dam/PAP,Fronda.pl