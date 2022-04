Minister Czarnek: Będziemy pomagać, ale przenosić ukraińskiego systemu szkolnictwa do Polski nie planujemy

Minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek oświadczył, że Polska nie będzie organizować ukraińskich szkół w Polsce, natomiast jest otwarta na udzielanie niezbędnej pomocy w tym kierunku.

„Jeśli państwo ukraińskie, poprzez ambasadę ukraińską, chciałoby organizować ukraińskie szkoły w Polsce, przeszkód nie widzimy. Będziemy pomagać tak, jak będziemy mogli. Natomiast my tego sami robić nie będziemy” – powiedział minister Czarnek na antenie telewizji wPolsce.pl.

Szef resortu edukacji i nauki stwierdził, że „przy pomocy społeczności międzynarodowej, UNICEF-u czy innych organizacji jak najbardziej jest to możliwe, środki zewnętrzne na ten cel pewnie można pozyskać, ale systemu ukraińskiego do Polski przenosić nie będziemy”.

Prof. Czarnek poinformował, że od momentu rozpoczęcia zbrodniczej inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, do Polski przybyło ok. 700-800 tys. dzieci w wieku szkolnym, z czego 166 tys. trafiło do polskiego systemu oświaty. 36 tys. ukraińskich dzieci trafiło do przedszkoli, 115 tys. do szkół podstawowych, a kilkanaście tysięcy do liceów i szkół branżowych.

