Mocne słowa metropolity Epifaniusza do Rosjan: Odpowiecie za to przed Bogiem, niemiłosierni mordercy!

Będący zwierzchnikiem autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy metropolita Epifaniusz skierował do okupujących oraz niszczących ukraińskie miasta i zabijających ukraińską ludność, Rosjan bardzo mocne słowa.

„Za przelaną krew, cierpienie i łzy, za zrujnowane życie tylu ludzi, każdy z was będzie musiał osobiście odpowiedzieć przed Bogiem. Zgodnie z Bożą obietnicą, nie będzie dla was łaski, czeka was wieczne cierpienie za wasze zbrodnie i niemiłosierne działania” – przestrzegał Epifaniusz dopuszczających się zbrodni na Ukrainie żołnierzy rosyjskich.

Zwierzchnik ukraińskiego Kościoła Prawosławnego zwrócił się także do całej społeczności międzynarodowej: „Ukraińcy chcą zrozumieć, po co jest wasze międzynarodowe prawo, po co istnieje NATO, OBWE? Po co słowa «nigdy więcej» powtarzane są każdego 8 maja?”. Epifaniusz „w imieniu tysięcy ludzi na Ukrainie, nadal mordowanych przez rosyjskie siły zbrojne” zaapelował do „wszystkich narodów i instytucji międzynarodowych”. „PODEJMIJCIE DZIAŁANIE! Podejmijcie je by Rosja natychmiast zatrzymała barbarzyńskie rujnowanie ukraińskich miast, wsi i ludności” – wzywał prawosławny duchowny.

„Niech Bóg Wszechmogący jako Sprawiedliwy Sędzia, spojrzy na cierpiący Naród Ukraiński i osądzi niemiłosiernych morderców! Niech gniew Boży i nieuchronna kara obiecana tym zagubionym duszom spadnie na nich!” – skonkludował Epifaniusz.

ren/Vatican News