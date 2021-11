MON potwierdza. Estonia wysyła żołnierzy do Polski!

Minister obrony Estonii Kalle Laanet poinformował, że jego kraj wysyła do Polski stu żołnierzy i specjalne jednostki z dronami, które wesprą ochronę granicy z Białorusią. Informacje te potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info wiceszef polskiego resortu obrony Marcin Ociepa.

Na dzisiejszej konferencji prasowej estoński minister obrony przekazał, że prośba o pomoc dotarła do jego kraju w poniedziałek wieczorem. Wyjaśnił, że wcześniej Polska prosiła o wsparcie polityczne, teraz natomiast zwróciła się też o wsparcie praktyczne. W związku z tym Estonia wyśle do naszego kraju jednostkę swoich Sił Zbrojnych, w skład której wejdą żołnierze służby czynnej, rezerwiści oraz jednostka żandarmerii wojskowej. Estończycy przyślą też drony.

Część estońskich żołnierzy ma wyjechać do Polski jeszcze w ten weekend, pozostali w przyszłym tygodniu. Estonia wyśle swoje siły również do Łotwy.

Zadowolenie z propozycji Estonii wyraził minister Mariusz Błaszczak, który przekazał za pośrednictwem Twittera, że ustalane są szczegóły wsparcia.

We are happy to accept Estonia's proposal. We are conducting talks to agree on the details of this support. More information soon. https://t.co/KG7U35J45z