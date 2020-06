Morawiecki: Dzięki zbiornikowi w Raciborzu chroniony jest Wrocław i cały Dolny Śląsk

- Widziałem powódź w 97 r., rządzący, słowami premiera Cimoszewicza: "trzeba się było ubezpieczyć", odbierali ludziom nadzieję. Inwestycja w Zbiornik Racibórz chroni od 1,5 do 2,5 mln osób i obszar do 600 km2. Niech nasze działania i skuteczność świadczą o naszej wizji Polski – napisał na swoim profilu na Twitterze premier Mateusz Morawiecki

Premier zapewnił też:

- Dziś nie zostawimy żadnego obywatela samemu sobie. Działamy tak, żeby skutecznie zapobiegać przed wielkimi dramatami sprzed 23 lat i powódź sprzed 10 lat

Premier @MorawieckiM w #Racibórz: Pamiętam wielką powódź w 97. Widziałem, jak ludzie tracą majątki. Wtedy Cimoszewicz mówił, że trzeba się ubezpieczyć, później Komorowski, że woda spływa do Bałtyku. My tak nie mówiliśmy. My wzięliśmy się do roboty i zbudowaliśmy ten zbiornik.