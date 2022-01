Müller: Budujemy koalicję państw przeciw niektórym rozwiązaniom Fit for 55

„Pakiet Fit for 55, to jest teraz gigantyczne pole negocjacyjne, bo każdy szczegół ma tam znaczenie, bo każdy szczegół przynosi kilka punktów procentowych redukcji” – uważa rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

„Niektórzy chcą z rolnictwa ograniczyć redukcję, niektórzy z paliw kopalnych, niektórzy z transportu, z mieszkalnictwa, z ciepłownictwa” – mówił na antenie TVP Info Muller i dodał: „Niech Niemcy redukują sobie do zera w 2030 roku”.

„Myślę, że to, co nawet Trybunał Konstytucyjny orzeknie, to w Komisji Europejskiej ponownie niektórych zabolą zęby” – stwierdził rzecznik rządu. „Komisja Europejska nie chce uznawać tego typu wyroków. Już ostatnio mieliśmy taką sytuację w kontekście zasadniczym, chociażby wymiaru sprawiedliwości, więc to jest długa batalia, nie tylko na poziomie krajowym, ale batalia również na poziomie międzynarodowym” – skonstatował Muller.

„Te zasady się zmieniły, mniej więcej w 2014 roku, czyli dopuszczono firmy finansowe i tak naprawdę dopuszczono, żeby spekulować emisjami i podwyższać ceny energii w bardzo wysoki sposób” - podsumował Piotr Muller.

ren/TVP Info