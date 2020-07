Na godz. 12.00 frekwencja większa niż w I turze

Jak podał dzisiaj na konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, frekwencja wyborcza na godz. 12.00 wyniosła 24,73 proc. Warto zaznaczyć, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich na godz. 12.00 frekwencja o tej godzinie była na poziomie 24,08. Najliczniej głosowali mieszkańcy woj. mazowieckiego prawie 27 proc. oraz woj. małopolskiego 26,53 proc.

Przewodniczący PKW powiedział też:

- W wyborach na prezydenta RP według stanu na godz. 12 w dniu 12 lipca 2020 roku liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 147 064 osoby. Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 24,73 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach

Rekordową frekwencję wyborczą odnotowano także Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech.

mp/pap/tvp info