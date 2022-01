Niedzielski żąda dymisji kurator Nowak. ,,Potępiam oznaki braku rozumu’’

Goszcząc na antenie Radia ZET małopolska kurator oświaty Barbara Nowak sprzeciwiła się objęciu nauczycieli obowiązkiem szczepień. W niezwykle mocny sposób na jej wypowiedź zareagował szef resortu zdrowia, który domaga się dymisji kurator.

Barbara Nowak podkreśliła, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż szkoły są „ogniskiem zakażeń”. Przywołała eksperyment wykonany w Japonii. Zamknięto tam pewną liczbę szkół, kiedy taka sama liczba funkcjonowała bez zmian.

- „Okazało się, że jeśli chodzi o liczbę zakażeń–było porównywalnie. Nie uważam, że szkoła jest pasem transmisyjnym [wirusa – red.] i nie ma na to do tej pory żadnego dowodu”

- stwierdziła małopolska kurator oświaty.

Wyraziła też swój sprzeciw wobec obowiązkowych szczepień dla nauczycieli.

- „Uważam, że człowiek dorosły i wolny musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. Zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone”

- powiedziała.

🎥 Małopolska kurator @Br_Nowak o obowiązkowych szczepieniach dla nauczycieli: Absolutnie nie! Konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone@RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET ⬇️https://t.co/Oqe4pN3ha3 pic.twitter.com/Pl0Ak2i1iP — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) January 7, 2022

Jej słowa bardzo rozzłościły ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

- „O takich wybrykach słyszymy systematycznie, że znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć oświecona, która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki”

- powiedział szef resortu zdrowia na dzisiejszej konferencji prasowej.

Podkreślił, że szczepionka nie jest eksperymentem i sześćdziesięciokrotnie chroni ona chorych przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych.

- „Potępiam wszystkie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Jeżeli ktoś chce się popisać, zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność”

- stwierdził.

Dodał, że kurator Nowak powinna ponieść konsekwencje.

- „Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację”

- podkreślił.

‼️Minister Niedzielski w bardzo mocnych słowach o kurator Nowak. pic.twitter.com/NPAStJD3g6 — Duszek Kacper 👻 (@caspms) January 7, 2022

kak/wPolityce.pl, Twitter