Niemcy. Uchodźcy spędzili noc na dworcu, bo… nie mieli certyfikatów szczepień

O kolejnej absurdalnej decyzji niemieckich władz informuje „Stuttgarter-Zeitung”. Gazeta donosi, że uchodźcy z Ukrainy, którzy trafili do niemieckiego Stuttgartu, musieli spędzić noc na dworcu. Przygotowano dla nich miejsca w hotelu, ale… nie mieli certyfikatów szczepień.

Uciekające z Ukrainy kobiety i dzieci trafiają głównie do Polski. Część z nich udaje się jednak dalej na Zachód. W weekend duża grupa uchodźców trafiła do niemieckiego Stuttgartu. Wedle relacji „Stuttgarter-Zeitung” było to ponad 50 osób.

Wolontariusze zaoferowali uchodźcom miejsca w hotelu. Mimo to większość musiała spędzić noc na dworcu. To dlatego, że nie miały ważnego certyfikatu covidowego. W Niemczech obowiązuje zasada 3G, która pozwala korzystać z hoteli jedynie osobom zaszczepionym, ozdrowieńcom i osobom z ważnym testem. Wyjątku nie zrobiono nawet dla ukraińskich uchodźców.

kak/„Stuttgarter-Zeitung”, tvp.info.pl