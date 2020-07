Niemieckie disco w czasach pandemii

Jak wyglądają Niemcy w czasach pandemii. Czy w Berlinie nastąpi koniec rozrywki? Pandemia przyniosła wiele przełomów w berlińskiej rozrywce i turystyce. Jak teraz wyglądają imprezy taneczne w klubach nocnych?

W marcu berlińska senator ds. zdrowia Dilek Kalayci ogłosiła, że pandemia to nie czas na imprezy . Wiele klubów wraca do życia, ale mało kto do nich zagląda. Wiele mówi się, że taka sytuacja prawdopodobna będzie trwać do końca roku. Berlin to miasto, w którym jest 250 klubów.

Berlin powoli wraca do życia turystyczne i rozrywkowego, ale wiele mówi się, że w drugiej połowie roku Berlin spodziewa się dużej fali bankructw. W Niemczech i Holandii kluby wracają do życia. Tańce w klubach jednak znacząco się zmieniły. Teraz tańczy się na siedząco! W Niderlandach i Niemczech otwarto pierwsze kluby nocne i tam Miłośnicy muzyki mogą nawet zatańczyć nie wstając z krzeseł. Zachowane są wszelkie środki ostrożności. Czy taka zabawa odpowiada miłośnikom rozrywki?

https://www.dw.com/pl/koronawirus-jak-się-teraz-tańczy-w-klubach-nocnych/av-54199006?fbclid=IwAR0xjyvxUjIkjNajikVWngwua_lbexfjmFc36wndcciCoD7RC_VzYsFAdRs

rr, dw.com