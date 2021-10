Niezbędne wyposażenie pizzerii - piec do pizzy i nie tylko

Inwestycja w lokal gastronomiczny, na przykład oferujący kuchnię włoską, to poważne przedsięwzięcie, a jednym z jego kluczowych elementów jest wyposażenie pizzerii. Piec do pizzy to nie wszystko, choć niewątpliwie to właśnie on odgrywa kluczową rolę. Czego będziesz potrzebować, aby oferowane przez ciebie jedzenie zachwycało klientów? Jakie parametry powinny charakteryzować poszczególne urządzenia? O czym jeszcze warto pamiętać na etapie doboru?

1. Wyposażenie pizzerii - podstawowe informacje

2. Jak wybrać piec do pizzy?

3. Jaki jeszcze sprzęt będzie potrzebny?

Wyposażenie pizzerii - podstawowe informacje

Zanim zaczniesz kompletować profesjonalne wyposażenie pizzerii, zastanów się nad specyfiką swojego lokalu. Możliwości masz sporo: możesz postawić na dużą restaurację oferującą wykwintne kompozycje smakowe lub na mały lokal, który będzie wyróżniać swojski i swobodny klimat. W swojej ojczyźnie pizza kojarzona jest przede wszystkim z prostotą i nieformalną atmosferą towarzyskich spotkań. Jeśli więc chcesz jak najbliżej wpisać się w oryginał, weź ten aspekt pod uwagę.

Weź pod uwagę - planując wyposażenie pizzerii - kategorie: kuchenną i jadalną. Na takie dwie strefy podzielony jest lokal, a każda z nich wymaga nieco innego podejścia. W kuchni liczy się przede wszystkim ergonomia, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Przestrzeń powinna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb personelu. Z kolei sala jadalniana ze stolikami ma charakter reprezentacyjny. Zaprojektuj ją w taki sposób, by podkreślała klimat kuchni i sprawiała, że goście zechcą w niej spędzać czas.

Jak wybrać piec do pizzy?

Firma, która dostarcza wyposażenie pizzerii, z pewnością będzie w stanie zaoferować kilka rodzajów pieców - sprawdź na przykład na: gastroprodukt.pl/piec-do-pizzy. Profesjonalny piec stanowi najważniejszy element wyposażenia pizzerii, gwarant pysznej pizzy i serce lokalu.

Wybierać możesz spośród kilku wariantów. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, weź pod uwagę szereg czynników, między innymi: zaplanowany rodzaj pizzy, wielkość lokalu, dostępne w budynku instalacje czy planowaną liczbę zamówień. Do każdego rodzaju pieca powinna zostać także dobrana receptura ciasta.

Piec elektryczny do pizzy

To najczęstszy wybór na wyposażenie gastronomii specjalizującej się w pizzy. Taki sprzęt gastronomiczny jest praktycznie bezobsługowy i bez problemu utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz. Wybierać możesz piec o różnej mocy, wielkości i liczbie komór. Jeśli planowana przez ciebie działalność będzie niewielka, jedna komora wystarczy. Jeśli planujesz usługę transportu pizzy lub dysponujesz większą salą, zdecyduj się na dwie przegrody.

Piec gazowy

Jest droższy od elektrycznego i wymaga przyłącza odpowiedniej instalacji w budynku. Wiele restauracji decyduje się jednak na ten wariant ze względu na niższe koszty eksploatacji.

Piec opalany drewnem

W tej kategorii znajdują się piece do pizzy wybierane przez osoby, którym zależy na odpowiednim klimacie lokalu. Najczęściej taki sprzęt jest dobrze wyeksponowany, stanowiąc dekorację wnętrza i swego rodzaju atrakcję dla klientów. Pizza z pieca opalanego drewnem piecze się szybciej i ma wyjątkowy smak. Nie oznacza to jednak, że nie ma wad. Głównym mankamentem pieców opalanych drewnem jest wysoki koszt instalacji oraz czasochłonna i wymagająca wiedzy obsługa. Zmieniająca się temperatura musi zostać poskromiona, by dało się uzyskać równomierny wypiek.

Piec rotacyjny

Stanowi ciekawą alternatywę dla pieca opalanego drewnem. To najczęściej model wolnostojący, elektryczny albo gazowy. Pizza w nim umieszczona obraca się, dzięki czemu łatwiej o dostarczenie pizzy równomiernie wypieczonej.

Jaki jeszcze sprzęt będzie potrzebny?

Piec do pizzy jest kluczowy dla smaku i wyglądu oferowanych placków, ale nie tylko on stanowi odpowiednie wyposażenie pizzerii. Potrzebne będą również:

mikser spiralny, czyli miesiarka - pozwalająca uzyskać dobrze wyrobione, elastyczne ciasto. Wysokiej klasy miesiarki są wykonane ze stali nierdzewnej. Różnią się pojemnością i konstrukcją,

jeden lub dwa stoły chłodnicze - przeznaczone do przygotowywania pizzy, na przykład na oczach klientów,

wałkownica do ciasta - nie jest niezbędna, ale przydaje się w większych pizzeriach, w których wymaga się większej wydajności,

szatkownice do warzyw,

blachy do wypieku pizzy,

pojemniki na dodatki,

dodatkowe przybory kuchenne, na przykład łopatki i akcesoria do krojenia upieczonej pizzy.

Musisz zainwestować także w talerze i sztućce oraz naczynia na dodatkowe dania i dodatki do pizzy.

Ile kosztuje wyposażenie pizzerii w odpowiedni sprzęt? Z szacunków wynika, że około 140 tysięcy złotych to kwota, która jest w stanie zagwarantować zakup odpowiedniego wyposażenia kuchni i wykończenia lokalu. Koszt ten można obniżyć, wybierając używane akcesoria, jednak większość inwestorów decyduje się na zakup nowych sprzętów i akcesoriów.