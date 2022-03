Nocne eksplozje w białoruskich miastach. Czy to na pewno ćwiczenia?

W wielu białoruskich miastach wczoraj wieczorem było słychać eksplozje. Były ambasador tego kraju w Polsce Pawieł Łatuszka twierdzi, że na białoruskim niebie pojawiły się samoloty.

Wybuchy było wczoraj słychać m. in. w Baranowiczach, Stolinie i Słucku. Przebywający w Polsce Łatuszka poinformował z kolei, że na białoruskimi niebie pojawiły się 30 samolotów.

O eksplozjach poinformowała białoruska niezależna dziennikarka Hanna Liubakowa.

"Mieszkańcy Baranowicz, Łunińca, Stolina, Hancewicz, Słucka, Klecka i innych miejscowości informowali o dźwiękach przypominających wybuchy" - napisała Liubakowa na Twitterze.

No updates yet. These are the sounds people reported. The video is from Stolin.



They also say that aviation is "active" at the moment

— Hanna Liubakova

Łatuszka poinformował z kolei, że około 30 białoruskich myśliwców, transporterów i śmigłowiec wzbiło się w powietrze z lotnisk w Baranowiczach, Homelu, Lidzie i Łunińcu.

❗️❗️❗️Over the past 3️⃣ hours, about 3️⃣0️⃣ fighter jets, transport planes & helicopters lifted into the sky from #Belarusian airfields in Baranovichi, Gomel, Lida, Luninets❗️

6️⃣ missiles launched near the city of Kalinkovichi. Explosions are heard in various cities of #Belarus.

— Pavel Latushka

Nie wiadomo, z czym związane są eksplozje i zwiększona aktywność białoruskiego lotnictwa. Ukraiński kanał Newsfeed Ukraine poinformował, że jest to efekt ćwiczeń wojskowych.

⚠️UPDATE. The explosions heard in #Belarus are just military exercises: fighter jets + artillery. -Telegram sources.

— Newsfeed Ukraine 🇺🇦

Wiadomo jednak także od dawna, że Rosja planowała przeprowadzić prowokację, która spowodowałaby przyłączenie się Białorusi do wojny i podjecie walki z Ukrainą.

