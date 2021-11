Oburzająca decyzja Rady Warszawy! Rondo Dmowskiego zmieni nazwę na Rondo Praw Kobiet?

Warszawscy Radni Koalicji Obywatelskiej i Wiosny spełniają postulat Warszawskiego Strajku Kobiet. Rada przyjęła petycję zakładającą zmianę nazwy Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

Postulat Warszawskiego Strajku Kobiet ws. zmiany nazwy Ronda Dmowskiego od dawna budzi w całej Polsce ogromne emocje. Teraz najpewniej zostanie on zrealizowany. Petycję w tej sprawie poparło 24 radnych KO i 2 radnych Wiosny. Przeciwko było 21 radnych PiS i jednak radna KO.

Przyjęcie petycji nie oznacza jeszcze zmiany nazwy ronda, ale uruchamia procedurę do tego zmierzającą.

- „Jak już, to na całego: Plac Zbawiciela na Plac Naszego Zbawiciela Donalda Tuska, Plac Trzech Krzyży na Marty Lempart, ul św Bonifacego na ul Męczeństwa Margota itd. Śmiało, co was wstrzymuje?”

- ironizuje na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

Jak już, to na całego: Plac Zbawiciela na Plac Naszego Zbawiciela Donalda Tuska, Plac Trzech Krzyży na Marty Lempart, ul św Bonifacego na ul Męczeństwa Margota itd. Śmiało, co was wstrzymuje? https://t.co/aQXwOarnZI — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) November 25, 2021

kak/naszademokracja.pl, wPolityce.pl, DoRzeczy.pl, Twitter