Ostra reakcja szefa edukacji na słowa Nowak ws. obowiązkowych szczepień nauczycieli

- „Uważam, że człowiek dorosły i wolny musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. Zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone” – powiedziała na antenie Radia ZET małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Odnosząc się do Nowak powołała się na przykład Japonii i podkreśliła, że nie zgadza się ona ze stwierdzeniem, iż szkoły są „ogniskiem zakażeń”. Jak stwierdziła, w Japonii zamknięto pewną liczbę szkół, podczas gdy inne funkcjonowały bez zmian.

- „Okazało się, że jeśli chodzi o liczbę zakażeń–było porównywalnie – podsumowała małopolska kurator oświaty.

Do jej słów ostro odniósł się najpierw minister zdrowia Adam Niedzielski.

- „Potępiam wszystkie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Jeżeli ktoś chce się popisać, zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność” – powiedział Niedzielski.

- „Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację” – dodał zaznaczając, że w jego ocenie kurator powinna ponieść konsekwencje takiej wypowiedzi.

Podobnie ostro zareagował szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, który odciął się od słów Barbary Nowak.

- „Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień” — napisano na na Twitterze minsterstwa edukacji i nauki.

Podobnie do ministra Niedzielskiego zareagowała europosłanka PiS Beata Mazurek, która domaga się nawet dymisji małopolskiej kurator.

- „Premier @MorawieckiM podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo:”Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi”czy i jaka będzie decyzja wz.z tą wypowiedzą Panie @CzarnekP? A może są równi i równiejsi?

— czytamy we wpisie Mazurek na Twitterze.

🎥 Małopolska kurator @Br_Nowak o obowiązkowych szczepieniach dla nauczycieli: Absolutnie nie! Konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone@RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET ⬇️https://t.co/Oqe4pN3ha3 pic.twitter.com/Pl0Ak2i1iP — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) January 7, 2022

‼️Minister Niedzielski w bardzo mocnych słowach o kurator Nowak. pic.twitter.com/NPAStJD3g6 — Duszek Kacper 👻 (@caspms) January 7, 2022

Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego. — Barbara Nowak (@Br_Nowak) January 7, 2022

Minister @CzarnekP: Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień. — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) January 7, 2022

Premier @MorawieckiM podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo:”Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi"czy i jaka będzie decyzja wz.z tą wypowiedzą Panie @CzarnekP ? A może są równi i równiejsi? https://t.co/MibaarfIfq — Beata Mazurek (@beatamk) January 7, 2022

mp/twitter/media/fronda.pl