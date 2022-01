Państwa członkowskie NATO jednogłośnie popierają zasadę rozszerzenia sojuszu

Szefowie dyplomacji państw członkowskich NATO w trakcie nadzwyczajnej wideokonferencji doszły do ​​zgodnej opinii, że żądania Federacji Rosyjskiej dotyczące nierozszerzania NATO na Wschód są kategorycznie nie do przyjęcia. Sojusz pozostanie twardy w tej kwestii – oświadczył sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej po spotkaniu w trybie onlone ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Wszyscy sojusznicy dali wyraźny sygnał, że nie pójdą na ustępstwa co do kluczowych zasad, z których jedną jest prawo narodów do wyboru własnej drogi, w tym zapewnienia własnego bezpieczeństwa” – oświadczył Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

Procesy rozszerzenia NATO i UE zawsze były bardzo ważne dla rozwoju demokracji, zachowania stabilności, pokoju i wolności w Europie – powiedział szef NATO.

Sekretarz generalny podkreślił, że przyjęcie Czarnogóry i Macedonii Północnej do NATO jest wyraźnym potwierdzeniem prowadzonej przez Sojusz polityki „otwartych drzwi”.

Drzwi NATO pozostają są otwarte dla każdego kraju, który chce przystąpić do sojuszu, dotyczy to również Ukrainy, Gruzji, Finlandii i Szwecji. Rosja nie ma prawa decydować, kto może przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Podtrzymujemy naszą decyzję, podjętą na szczycie w Bukareszcie, dotyczącą Ukrainy i Gruzji, wspieramy je w drodze do dalszej integracji i reform euroatlantyckich, udzielamy praktycznego i politycznego wsparcia. Mocno wierzę, że reformy są ważne dla spełnienia standardów NATO, ale także dla wzmocnienia odporności społeczeństw Ukrainy i Gruzji na jakąkolwiek ingerencję ze strony Rosji. Będziemy nadal wspierać Gruzję i Ukrainę na ich drodze”

– powiedział Stoltenberg.

Jak już informowaliśmy wcześniej, 12 i 13 stycznia odbędzie się pierwsze w 2022 roku spotkanie szefów resortów obrony państw NATO. Na spotkanie zaproszono także Ukrainę i Gruzję.





