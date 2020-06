Pierwsze dane z PKW. Zapowiada się rekordowa frekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że na godz. 12 frekwencja w wyborach prezydenckich 2020 roku wyniosła 24,08 proc. Zagłosowało już 7 109 803 uprawnionych.

W czasie konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza podała informację o frekwencji na godz. 12, na podstawie danych otrzymanych od 25 423 obwodowych komisji wyborczych spośród 25 423 komisji obwodowych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

Jak poinformował Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 526 533 osoby.

- „Wydano kart do głosowania 7 109 803 osobom, uprawnionym, co stanowi 24,08 proc. w stosunku do liczny osób uprawnionych do udziału w tych wyborach” – informuje PKW.

Najwyższa frekwencja była w województwie mazowieckim (26,36 proc.), małopolskim (25,32 proc.) i podlaskim (25,16). Najniższą frekwencję odnotowano w woj. lubuskim (22,65 proc.).

W wyborach prezydenckich w 2015 roku frekwencja na godz. 12 wynosiła 14,61 proc.:

- „Można uznać, że frekwencja jest rekordowa w historii ostatnich wyborów; nawet porównując lata 90-te to, jeżeli będzie się tak rozwijała w kolejnych godzinach, będzie najwyższa” – podkreśla PKW.

kak/polsatnews.pl