Polexit? Premier w Budapeszcie: Kłamstwo opozycji, mające osłabić UE

Premier Mateusz Morawiecki przebywa w Budapeszcie, gdzie uczestniczy w szczycie Grupy Wyszehradzkiej z udziałem prezydenta Egiptu Abd el-Fataha es-Sisiego. W czasie wspólnej konferencji prasowej z premierami Węgier i Słowacji oraz prezydentem Egiptu, szef polskiego rządu odniósł się do „kłamstw, które są wywoływane przez opozycję” na temat rzekomych dążeń Prawa i Sprawiedliwości do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

- „Nasza szanowna opozycja próbuje insynuować nam, że chcemy doprowadzić do osłabienia Polski, Unii Europejskiej, poprzez wyjście z UE. To jest oczywiście nie tylko fake news, to jest coś jeszcze gorszego. To jest po prostu kłamstwo wywoływane po to, żeby osłabić UE”

- podkreślił stanowczo premier.

- „To kłamstwo opiera się o założenie takie zupełnie błędne, że ludzie nie potrafią przeczytać wyroków Trybunałów Konstytucyjnych innych państw członkowskich, które to wyroki były bardzo podobne do tego, który zapadł w polskim TK”

- dodał.

Migracja i terroryzm

Przywódcy rozmawiali w Budapeszcie o problemie migracji i wyzwań związanych z terroryzmem oraz o relacjach Unii Europejskiej z Egiptem i unijnym wsparciu dla gospodarczego rozwoju tego kraju.

- „To niezwykle ważny krok w kierunku zapewnienia stabilizacji dla całej UE, w Polsce, całej V4 bardzo zależy na tym, żeby na Bliskim Wschodzie był spokój, warunki do rozwoju gospodarczego, społecznego, które zapobiegną migracji, terroryzmowi”

- wskazał Mateusz Morawiecki.

Zwracając uwagę na dobrą współpracę pomiędzy Polską a Egiptem premier zapewnił, że do takiej współpracy będzie zachęcał partnerów z Europy Zachodniej.

Polski premier mówił również o przekazanych Egiptowi szczepionkach przeciw COVID-19 zapewniając, że Polska przekaże kolejne.

Premier Węgier: Unia potrzebuje zewnętrznych sojuszników

Szef węgierskiego rządu Viktor Orban przekonywał, że aby pokonać kryzys migracyjny, Unia Europejska potrzebuje zewnętrznych sojuszników.

- „Z tego punktu widzenia Egipt jest najlepszym możliwym sojusznikiem”

- podkreślił.

- „Jeżeli UE i Egipt nie będą mogły kontynuować polityki, która zapobiegała migracji od strony Egiptu, to wszyscy znajdziemy się w dużym kłopocie. Przekaz dzisiejszego spotkania jest taki, że wszyscy potrzebujemy, by Egipt się wzmocnił, nie tylko w kwestii ochrony granic, ale też gospodarczo. Niech ten stumilionowy kraj się rozwija, żeby mógł zapewnić młodym egipskim pokoleniom dobre, godne życie”

- wskazywał.

Oświadczył, że Egipt powinien stać się strategicznym partnerem Unii Europejskiej.

kak/PAP