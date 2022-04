Ponad 100 ataków na służby medyczne od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę dokonano już łącznie 103 ataki na służbę zdrowia na Ukrainie.

Dane WHO zwracają uwagę, że od 24 lutego kiedy to Władimir Putin wydał rosyjskim wojskom rozkaz do inwazji na naszych wschodnich sąsiadów, na Ukrainie dokonuje się średnio ponad dwa ataki dziennie na służby medyczne czy ratunkowe, co stoi oczywiście w drastycznej sprzeczności choćby z Konwencją Genewską.

Jak ustaliło WHO w wyniku tychże ataków zginęły dotąd 73 osoby, a 51 zostało rannych. 89 spośród tych ataków dotyczyło placówek opieki zdrowotnej, a 13 środków transportu, w tym ambulansów.

ren/twitter