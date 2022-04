Premier: Przekazaliśmy samorządom 500 mln zł dla uchodźców

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył dziś, że rząd przekazał do dyspozycji samorządów na pomoc dla uchodźców już 500 mln zł. Szef rządu podziękował samorządom za dobrą współpracę w kwestii pomocy uchodźcom.

- „Zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą przekazaliśmy już dzisiaj samorządowcom ponad 500 mln zł do dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną procedurą”

- powiedział premier Morawiecki w czasie spotkania dot. współpracy rządu i samorządu terytorialnego ws. uchodźców z Ukrainy.

Premier zwrócił uwagę, że nowy rok samorządy rozpoczęły z nadwyżką operacyjną ok 36 mld zł. Zapewniał też, że przybywający do Polski uchodźcy przyniosą korzyści polskiej gospodarce.

- „Ukraińcy będą pracować również dla Polski. To nie tylko tak, że my im tylko dzisiaj pomagamy i trzeba o tym wiedzieć. Ale dziś oni potrzebują w tych pierwszych tygodniach tego wsparcia”

- zaznaczył.

Zapewnił, że rząd będzie wspierał samorządy i brał na siebie zadania związane z edukacją, ochroną zdrowia i innymi usługami publicznymi.

- „Jestem bardzo wdzięczny i zbudowany tym, w jaki sposób ta współpraca pomiędzy nami przebiega. Chciałbym bardzo gorąco wszystkim państwu podziękować za to, że niezależnie od tego, kto z jakiej rodziny politycznej się wywodzi, potrafiliśmy ze sobą współpracować. To niezwykle ważne, ponieważ chcemy, żeby uchodźcy mieli tutaj namiastkę normalności”

- mówił szef rządu.

Zauważył, że buduje to również dobry wizerunek Polski na świecie.

- „Dziś mamy unikalną szansę, aby to wspaniałe podejście do Polski, pełne podziwu, wdzięczności utrwalić. Zróbmy to razem, bo to jest niesamowita wartość dla Polski, która może procentować nie tylko przez najbliższe lata, ale przez dziesięciolecia”

- apelował.

kak/PAP