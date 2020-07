Prof. Łukasz Szumowski chce odejść z MZ?

Według ustaleń Patryka Michalskiego z RMF FM w źródłach zbliżonych do Kancelarii Premiera, minister zdrowia Łukasz Szumowski ma rozważać zrezygnowanie z kierowania resortem przy okazji zapowiedzianej na wrzesień rekonstrukcji rządu. Ostateczną decyzję ma podać jednak dopiero po wakacjach.

Zgodnie z ustaleniami RMF FM, prof. Łukasz Szumowski jest zmęczony medialną nagonką, jaką zorganizowały wobec niego media opozycyjne w czasie kampanii wyborczej. Chodzi m.in. o sprawę przetargu na maseczki, które okazały się nie spełniać wymagań, wobec czego Ministerstwo Zdrowia musiało zawiadomić prokuraturę.

Rezygnacji tej jednak nie chce premier Mateusz Morawiecki i ma on namawiać ministra Szumowskiego na pozostanie w rządzie. Według dziennikarza RMF FM, chodzi przede wszystkim o to, że rekonstrukcja rządu może zbiec się w czasie z druga falą epidemii, kiedy to osoba prof. Szumowskiego jako ministra zdrowia będzie szczególnie cenna i potrzebna Polakom.

kak/RMF FM