Prof. Szeremietiew przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Czeka go długa rehabilitacja

Jak dowiadujemy się z informacji przekazanej przez prof. Romualda Szeremietiewa, przeszedł on przeszedł on skomplikowaną operację i kolejny miesiąc ma spędzić w szpitalu na rehabilitacji.

Wpis profesora spotkał się z dużym odzewem internautów oraz życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Ponad miesiąc w szpitalu, skomplikowana i ciężka, kilkugodzinna operacja kręgosłupa (szanse 50/50 proc,) mistrzostwo profesora i jego zespołu operującego, długo dochodziłem do siebie, przyplątał się cowid, przeszedłem. Teraz uczę się chodzić. Wkrótce wracam do domu. — Romuald Szeremietiew (@RSzeremietiew) February 17, 2022

mp/twitter