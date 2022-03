Putin blokuje Facebooka. Zamiast Rosji - ZSRR

Pojawia się coraz więcej głosów, że prezydent Rosji Władimir Putin napaścią na niepodległą i suwerenną Ukrainę oraz zleconych przez niego mordach na ludności cywilnej zszedł na poziom dyktatora Korei Północnej i tak jak Kim Dzong Un na zawsze stracił miejsce na salonach dyplomacji. Jego ostatnia decyzja zdaje się to zdecydowanie potwierdzać. Zabrania on bowiem wolności słowa w Rosji, co calkowiec cofa ten kraj w rozwoju do czasów stalinizmu.



Jak poinformowała w piątek agencja RIA Nowosti, rosyjski nadzór komunikacyjny (Roskomnadzor) zdecydował o całkowitym zablokowaniu Facebooka na terenie Rosji.

Decyzja ta może wynikać z faktu, że na Facebooku są publikowane materiały z druzgocących porażek rosyjskiej armii na terenie Ukrainy. Są tam też materiały dotyczące zbrodni wojennych, jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze na terenie Ukrainy.

mp/rp.pl/media