Raport. Szczególnie zagrożone dzieci ze środowisk LGBTQ+. Niepokojący wzrost wykorzystywania dzieci w Internecie

Jak wynika z najnowszego raportu „Global Threat Assessment 2021” opracowanego przez organizację WeProtect Global Alliance niepokojąco rośnie skala wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie, a jako jedną z przyczyn wskazuje się pandemię oraz zwiększone korzystanie przez dzieci z mediów społecznościowych i internetu. Szczególnie zagrożone – jak podkreślają autorzy raportu - są dzieci ze środowisk LGBTQ+.

Ten raport „Global Threat Assessment 2021” jest jak dotąd najbardziej wszechstronnym i pokazuje, w jaki sposób zachodzi globalna reakcja na wykorzystywanie seksualne i wykorzystywanie dzieci w Internecie. Wskazuje także, że obecna sytuacja wymaga nowego podejścia, ponieważ bez tego coraz więcej dzieci może będzie ciągle narażonych na ryzyko i może stać się przedmiotem nadużyć seksualnych.

- W naszej reakcji na obecny stan rzeczy musimy nadać priorytet profilaktyce. To znacznie więcej niż promowanie kampanii bezpieczeństwa lub odstraszania w Internecie. Wszyscy mamy obowiązek tworzyć bezpieczne środowiska internetowe, w których dzieci mogą się rozwijać, wolne od wykorzystywania seksualnego i nadużyć – piszą autorzy raportu.

- Oprócz reagowania na doniesienia o nadużyciach i minimalizowania dalszych szkód poprzez zatrzymanie rozpowszechniania materiałów dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie, potrzebujemy radykalnej zmiany w globalnej reakcji skoncentrowanej na powstrzymaniu nadużyć, zanim do nich dojdzie – czytamy dalej.

Badanie wśród firm technologicznych we współpracy z Koalicją Technologiczną ujawniło, że chociaż większość firm korzysta z narzędzi do wykrywania materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (87% stosuje „dopasowywanie hasztagów”), to tylko 37% używa obecnie narzędzi do wykrywania uwodzenia dzieci w Internecie.

Mimo wyzwań jest nadzieja

Aby rozwiązać ten złożony, globalny problem, wszyscy, którzy mają za zadanie chronić dzieci w Internecie, muszą ze sobą współpracować. Kraje, firmy i organizacje charytatywne są zaangażowane w walkę z tą przestępczością.

Dzięki członkom WeProtect Global Alliance oraz nowej kompleksowej globalnej ocenie zagrożeń wiemy więcej niż kiedykolwiek o skali i złożoności tego problemu oraz o tym, co robi się na całym świecie, aby go rozwiązać.

Wykorzystywanie w ogóle oraz wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie staje się coraz bardziej popularne na całym świecie, a technologia bezpieczeństwa w Internecie jest bardziej dostępna i zaawansowana niż kiedykolwiek.

- Teraz musimy zjednoczyć się, aby zwiększyć skalę i przyspieszyć globalną reakcję, aby zbudować cyfrowy świat, który ma chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i wykorzystywaniem seksualnym – apelują autorzy raportu.

Link do pełnego raportu „Global Threat Assessment 2021” – ZOBACZ

