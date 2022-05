Rosja przygotowuje paradę wojskową w Mariupolu

Rosja 9 maja obchodzi Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Jak poinformował ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie, Rosjanie przygotowują z tej okazji w Mariupolu paradę wojskową.

Na opublikowanych przez kanał NEXTA nagraniach widać, jak Rosjanie usiłują odgruzować miasto i przygotować je na paradę, która miałaby się odbyć właśnie 9 maja. Mariupol, pisze wywiad, ma się stać centrum tych „uroczystości”.

Rosjanie mają otrzymywać materiały propagandowe opowiadające o rzekomej radości mieszkańców zajętych terenów ze spotkania z rosyjskimi żołnierzami. W celu ich przygotowania do Mariupola miał przybyć m.in. „[…] raszystowki propagandzista Władimir Sołowiow”.

#Ukrainian intelligence reports that #Russian occupiers are preparing a parade in #Mariupol. To this end, they are urgently removing rubble and clearing the streets of corpses and unexploded shells. pic.twitter.com/RAZOMH3JVg