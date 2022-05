Rosjanie ukradli maszyny rolnicze, ale… technologia ich pokonała

CNN donosi o kolejnej rosyjskiej „operacji”, polegającej na grabieniu ukraińskich miast. Tym razem żołnierze Putina okradli firmę handlującą maszynami rolniczymi w okupowanym Melitopolu. Maszyny wywieziono do Czeczeni. Tam jednak złodzieje zorientowali się, że ukradziony sprzęt przerósł ich możliwości.

Sprzęt ukradziono z salonu Agrotek, dealera amerykańskiej marki John Deere. Kradzież zdawała się być odgórnie przygotowaną operacją, do której użyto transportu wojskowego. Łączna wartość skradzionego sprzętu to około 5 mln dolarów. Lokalny biznesmen przekazał stacji CNN, że po pokonaniu 1100 kilometrów (pojazdy są wyposażone w GPS, dzięki czemu właściciel zna ich dokładną lokalizację), ukradzione maszyny zostały zdalnie zablokowane i okazały się bezużyteczne dla rosyjskich złodziei.

Isn’t Russia the one that just stole a bunch of equipment from Ukraine and they are literally bringing truck loads of grain and heavy machinery they stole from Ukraine out? It’s funny all the tractors they stole got remotely disabled LOL https://t.co/IaJf11ZTY4