,,Rosyjski facebook'' zhakowany! Rosjanie dostali PRAWDZIWE informacje nt. wojny

Kolejna niezwykle udana akcja hakerów, którzy od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę próbują szkodzić agresorowi. Tym razem udało im się włamać do portalu społecznościowego Vkontakte, nazywanego „rosyjskim facebookiem”.

O sprawie informuje „The Kyiv Independent”. Czytamy, że użytkownicy portalu otrzymali z oficjalnego konta społecznościowego informacje na temat rzeczywistych ofiar wojny na Ukrainie.

Wiadomość zniknęła po 10 minutach. W sieci nie brak jednak zrzutów ekranu treści, jaką zobaczyli użytkownicy Vkontakte.

VKontakte (VK), the largest Russian social media platform was just hacked and sent its users an anti-war message from the platform's official account. The message was deleted after 10 minutes. Screenshots below. pic.twitter.com/02zzjB0Bt9