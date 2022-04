Rosyjski instytut wojskowy stanął w płomieniach. Są ofiary śmiertelne

Ogromny pożar wybuchł dziś w instytucie naukowo-badawczym rosyjskiego ministerstwa obrony w Twerze, w którym opracowywano systemy rakietowe Iskander i systemy przeciwlotnicze S-400. W pożarze zginęło co najmniej siedem osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Pożar wybuchł dziś przed południem. Ludzie zaczęli wyskakiwać przez okna budynku. Ogień objął powierzchnię około tysiąca metrów kwadratowych, w budynku zawalił się dach. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru była awaria sieci energetycznej.

Działający od 2014 roku Instytut Badawczy Sił Powietrznych i Kosmicznych Ministerstwa Obrony Rosji podlega wojskom obrony powietrzno-kosmicznej.

Do pożaru doszło dziś też w Dimitriewskich Zakładach Chemicznych. Przyczyny pożaru nie są znane.

🧵BREAKING: Russia - Dmitrievsky Chemical Plant burned down today on the outskirts of Moscow. This is the largest Russian manufacturer of chemical solvents. Located 250 miles EAST of Moscow. We are beginning to see a pattern develop. pic.twitter.com/537LLI2JR7