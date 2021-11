Rozpoczynamy Wielką Nowennę za Ojczyznę. Św. Andrzeju – módl się za nami!

30 listopada 2021 roku przypada 430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski. Dziś szczególnie potrzebujemy jego pomocy i wstawiennictwa, kiedy Polska ponownie stała się celem agresji ze Wschodu. Dlatego Wojownicy Maryi razem ze swoim duszpasterzem, ks. Dominikiem Chmielewskim zapraszają do wspólnej modlitwy w ramach Wielkiej Nowenny za Ojczyznę do św. Andrzeja Boboli.

- „Widzimy, co dzieje się na wschodniej granicy Polski. Widzimy wszyscy, jak bardzo potrzebna jest Polsce szczególna modlitwa, szczególny szturm do nieba przez wstawiennictwo Królowej Polski i świętego Andrzeja Boboli. Proszę, abyście razem z nami – Wojownikami Maryi – na całym świecie, gdziekolwiek są nasze wspólnoty, Polacy, ludzie dobrej woli, którym zależy na tym, aby prosić u Boga o szczególną ochronę naszej ojczyzny, rozpoczęli potężną nowennę do świętego Andrzeja Boboli”

- zachęca ks. Dominik Chmielewski.

Aby włączyć się w nowennę należy każdego dnia, od dziś do 30 listopada, odmówić Litanię do św. Andrzeja Boboli i zakończyć ją modlitwą „Pod Twoją obronę…”.

- „Pięknie byłoby, gdyby udało nam się przyjąć Komunię Świętą podczas Eucharystii w intencji o Boże Błogosławieństwo i Bożą ochronę dla naszej ojczyzny. To jest wielkim pragnieniem mojego serca, wielkim pragnieniem serc Wojowników Maryi, abyśmy wszyscy razem chwycili za różaniec i klęknęli do modlitwy, do wołania do Boga o to, aby zmiłował się nad naszym narodem i posłał aniołów, archaniołów i wszystkich świętych, aby chronili naszą ojczyznę i polskie granice”

- wskazuje ks. Chmielewski.

Wielka Nowenna zakończy się 30 listopada Mszą świętą sprawowaną w Sanktuarium w Strachocinie o godzinie 17.00 pod przewodnictwem abpa Andrzeja Dzięgi.

