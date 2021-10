RPP podnosi stopy procentowe. Złotówka natychmiast się umacnia

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dziś o podwyższeniu referencyjnej stopy procentowej NBP do 0,5 proc. Jest to pierwsza zmiana poziomu stóp od maja ubiegłego roku.

Jak dowiadujemy się z komunikatu NBP, referencyjna stopa procentowa wzrosła o 40 punktów bazowych z 0,1 do 0,5 proc. Stopa lombardowa została podniesiona do 1,00 proc., stopa redyskonta weksli do 0,51 proc., a stopa dyskontowa weksli do 0,52 proc. Zmianie nie uległa stopa depozytowa (0,00 proc.).

Dzisiejsza podwyżka była zaskoczeniem dla ekonomistów. Spodziewano się, że na dzisiejszym posiedzeniu RPP zasygnalizuje możliwość podniesienia stóp, ale zrobi to dopiero w przyszłym miesiącu. Pozytywne rezultaty tej decyzji widać już po kursie walutowym. Rano jedno euro kosztowało 4,63 zł., a po godzinie 15:00 było to już 4,55 zł.

Podniesienie stóp procentowych ma przede wszystkim ograniczyć wzrost inflacji.

