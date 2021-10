Ryszard Czarnecki: Polska powinna przygotować listę wet

„Polska nie może odpuścić” – powiedział europoseł Ryszard Czarnecki, komentują w programie „Polityczna kawa” na antenie Telewizji Republika kolejną karę nałożoną przez TSUE na Polskę. Zdaniem polityka Polska powinna w odpowiedzi przygotować listę wet, którymi zablokuje wprowadzenie w życie ważnych dla UE decyzji.

W środę TSUE nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie za rzekome niewykonanie postanowienia dot. Izby Dyscyplinarnej. To kolejna kara nałożone przez sędziów z Luksemburga na Polskę. We wrześniu zostaliśmy zobowiązani do wpłacania 500 tys. euro za każdy dzień pracy kopalni węgla w Turowie.

W jaki sposób powinna zachować się Warszawa? W rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem na antenie Telewizji Republika europoseł Ryszard Czarnecki podkreślił, że nie możemy odpuścić.

- „Ci, którzy odpuszczają, pokazują słabość”

- wskazał.

- „Widać wyraźnie różnicę między tym, co robi KE, która jest bardziej spolegliwa, a bardzo ideologicznym podejściem PE i w dużej mierze TSUE. Co Polska może zrobić? Przygotować listę wet, czyli tych ważnych dla UE decyzji, które Polska może taktycznie zablokować, albo opóźnić wprowadzenie ich w życie”

- proponuje europoseł.

Polityk przyznaje, że jest to „dosyć twarda gra”, ale w ten sposób działały już inne kraje Unii Europejskiej. Rozmówca red. Sakiewicza przypomniał też, że już wkrótce Polska stanie się płatnikiem netto i wówczas będzie mogła odliczyć sobie nałożone kary.

kak/Telewizja Republika, niezależna.pl