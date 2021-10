Rząd chce podnieść akcyzę na papierosy

Rząd oraz organizacje lekarzy mają bardzo poważnie rozważać podniesienie akcyzy na papierosy.

Papierosy podrożeją w Polsce najpewniej już od 2022 roku.

Apel o podniesienie akcyzy na papierosy wystosowała Naczelna Rada Lekarska do ministerstw zdrowia i finansów. Rada chciałaby w ten sposób ograniczyć palenie zwłaszcza wśród młodzieży. W ocenie lekarzy problem nałogowego palenia w Polsce się pogłębia. Jednym z rozwiązań ma być podwyżka cen papierosów.

- Wiadomo, że młodzież swoje problemy z nałogiem zaczyna od papierosów. Stanowisko powtarzamy od wielu lat, ale mamy nadzieję, że może w niewielkim stopniu przyniesie skutek - powiedział w rozmowie z Faktem dr Jerzy Friediger z prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Rada wskazała także, że z powodu palenia papierosów w Polsce umiera co roku około 80 tys. osób.

- Czekamy na to, aż wniosek zostanie przedstawiony na komisji zdrowia. Jeśli taki projekt zostanie przedstawiony, to oczywiście go poprzemy. Sądzę, że akcyza będzie systematycznie wzrastała z roku na rok. Może to być 5-10 proc. - powiedział w rozmowie z Faktem poseł PiS Bolesław Piecha. Dodał, że być może dzięki temu on także rzuci palenie.

Pomysł skomentował także palący papierosy Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej.

- Jestem osobą palącą i we mnie też uderzy ten podatek, ale jak się robi takie brzydkie rzeczy, to trzeba ponieść konsekwencje - powiedział.

jkg/fakt