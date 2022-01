Rzecznik rządu: Zaszła pomyłka systemowa. Nauczyciele otrzymają wyrównanie

"Każda osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, a której średnio miesięcznie dochody nie przekraczają 12,8 tysięcy złotych - te osoby na Polskim Ładzie w żaden sposób nie stracą. Część z nich znacząco zyska, natomiast dla części tych osób jest to po prostu reforma neutralna" - powiedział w środę na antenie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

Odnosząc się do zamieszania, jakie wynikło w związku z pensjami nauczycieli oświadczył:

"Ze względu na pewne rozliczenia podatkowe doszło w niektórych miejscach, jeżeli chodzi w szczególności o nauczycieli, do złego naliczenia podatku i siłą rzeczy te osoby otrzymają jego wyrównanie albo w lutym, liczę na to, że księgowi o to zadbają, a my przygotujemy takie rozwiązania, które pozwolą na to, aby to w sposób sprawny zrobić".

Chodzi sytuację, w której nauczyciele, którzy w styczniu 2022 otrzymali pierwszą pensję o 200-300 złotych mniejszą w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, o czym informowały media.

Do błędu – jak powiedział – mogło dojść przy naliczaniu z poziomu PIT-2. Dodał też, że podczas środowej konferencji prasowej sprawa ta zostanie wyjaśniona.

"Pokażemy, dlaczego w jakichś miejscach mogło dojść do błędów" – zapowiedział.

